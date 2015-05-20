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توقف التنفس أثناء النوم يعرض الرجال للإصابة بالاكتئاب

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توقف التنفس أثناء النوم يعرض الرجال للإصابة بالاكتئاب توقف التنفس أثناء النوم يعرض الرجال للإصابة بالاكتئاب
كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجال الذين يعانون من اضطراب النوم، المعروف باسم توقف التنفس أثناء النوم، يكونون أكثر عرضة للاكتئاب.

وقالت مؤلفة الدراسة كارول لانج، وهى باحثة فى قسم الطب فى جامعة أديلايد فى أستراليا، إن الرجال الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم (OSA) الشديد، لديهم أكثر من ضعف خطر الإصابة بالاكتئاب مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

وأوضحت "لانج"، عبر الدراسة التى شملت على 860 رجلا، أن الذين لديهم توقف التنفس أثناء النوم دون تشخيص، وانقطاع التنفس الشديد والنعاس المفرط أثناء النهار كانوا فى خطر أكبر للإصابة بالاكتئاب قد يصل إلى خمسة أضعاف.

وأشارت "لانج" إلى أنه لا يمكنها تفسير ارتباط توقف التنفس أثناء النوم “OSA” بالاكتئاب، لكن التعب والإرهاق والنعاس أثناء النهار، يخفض من الطاقة والحيوية ويضعف التركيز، وهذا يرفع من خطر الإصابة بالاكتئاب.

وهناك حوالى 18 مليون أمريكى يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، وفقا لمؤسسة النوم الوطنية، وعلاج هذا الاضطراب ينطوى عموماً على ارتداء قناع يوفر الضغط المستمر الإيجابى لمجرى الهواء (CPAP)، للحفاظ على الممرات الهوائية مفتوحة أثناء النوم.

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