إنيستا: أنا محظوظ للعب بجوار شابي

أكد أندريس إنيستا لاعب خط وسط برشلونة أنه يعتبر نفسه محظوظا للعب بجوار شابي هيرنانديز طوال مسيرته وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن رحيل الأخير عن البلوجرانا بنهاية الموسم.

وكانت صحيفة أس الإسبانية قد أشارت في تقرير لها إلى أن شابي سيرحل بنهاية الموسم الجاري متوجها صوب قطر في ظل وجود مفاوضات نادي السد.

وأكد إنيستا أنه يعتبر نفسه محظوظا للعب بجوار شابي طوال تلك المدة، مشددا على أنه لا توجد كلمات لوصف ما قدمه لبرشلونة أو لمنتخب إسبانيا.

وأضاف"شابي لاعب فريد، أعتبر نفسي محظوظا وأشعر بالفخر لأنني زاملته طوال كل تلك السنوات سواء مع برشلونة أو مع منتخب إسبانيا".