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فلورنتينو بيريز: ريال مدريد لا يستسلم أبدا

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فلورنتينو بيريز: ريال مدريد لا يستسلم أبدا فلورنتينو بيريز: ريال مدريد لا يستسلم أبدا

(إفي): أكد رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز اليوم أن ناديه "لا يستسلم أبدا" وسيكافح لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الحادي عشر.

ووصف فلورنتينو من ناحية أخرى فوز فريق كرة السلة لريال مدريد بدوري أبطال أوروبا لكرة السلة للمرة التاسعة بـ"الانتصار الرائع".

وقال رئيس النادي في مؤتمر دعائي لتقديم تطبيق (ريال مدريد) بالهواتف من انتاج شركة (مايكروسوفت) "ريال مدريد وجماهيره لا يستسلمون، الفريق بأكمله سيحاول مجددا وسنكافح من أجل تحقيق لقب دوري الأبطال الحادي عشر".

وتابع فلورنتينو "سنواصل العمل لانشاء أفضل فريق لريال مدريد في المستقبل بالشكل الذي تستحقه جماهيرنا".

وتأتي تصريحات رئيس النادي الملكي بعد خروجه خالي الوفاض هذا الموسم بعد أن حسم برشلونة لقب الدوري، وهي المسابقة الوحيدة التي كان للفريق الملكي حظوظ، وان كانت ضئيلة، للفوز بها بعد خروجه على يد أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي الكأس ووداعه دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام يوفنتوس الإيطالي في نصف النهائي.

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