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أبيدال: شابي لاعب عظيم وأتمنى رؤيته يرفع كأس دوري الأبطال

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أبيدال: شابي لاعب عظيم وأتمنى رؤيته يرفع كأس دوري الأبطال أبيدال: شابي لاعب عظيم وأتمنى رؤيته يرفع كأس دوري الأبطال

(إفي): أعرب لاعب برشلونة الإسباني السابق، الفرنسي إيرك أبيدال عن رغبته في رؤية قائد الفريق الكتالوني شابي هيرنانديز "يرفع كأس دوري الأبطال" الأوروبي لكرة القدم في نهائي برلين بالسادس من الشهر المقبل أمام يوفنتوس الإيطالي.

وقال أبيدال في حوار مع برنامج بإذاعة (كادينا سير) سيذاع كاملا مساء اليوم "شابي من ضمن آثار النادي مثل بويول، إنه لاعب رائع ولعب دائما هنا وكان موجودا منذ الصغر إنه محترف".

وأضاف"ربما لم يبرز كثيرا هذا الموسم لأنه لعب بصورة أقل ولكن كل مرة لمست فيها أرضه الملعب حتى ولو كانت خمس أو 10 دقائق كان يظهر كينونته، إنه يستحق تكريما لم يسبق لأحد الحصول عليه".

يشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد شابي مؤتمرا صحفيا بعد غد الخميس ليودع النادي ويرحل غالبا نحو نادي السد القطري.

وأكمل أبيدال"أتمنى رؤية شابي يرفع كأس دوري الأبطال في برلين،برشلونة قادر على فعل الكثير من الأشياء ومن ضمنها الفوز بالثلاثية" في إشارة إلى قدرته على الفوز أيضا بكأس إسبانيا بعد تحقيق لقب الدوري.

وحول دور شابي في الفريق قال:"إنه لاعب صاحب خبرة، أعتقد أنه أهم لاعب في الفريق، لم يكن فقط حلقة الاتصال بين المدرب وميسي بل وأيضا بقية اللاعبين، إنه شخص يعرف كيف تسير الأمور في النادي وكيف تكون المبارايات الكبرى، إنه قائد مثل بويول".

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