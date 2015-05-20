بلاتر يقترح إقامة ' مباراة سلام ' بين إسرائيل وفلسطين في سويسرا

(إفي): اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر اليوم على الإسرائيليين والفلسطينيين إقامة مباراة بين منتخبيهما في زيورخ لتقليل التوتر بين الطرفين.

ويسعى بلاتر، الذي التقى يوم الثلاثاء بالسلطات الإسرائيلية وسيفعل غدا نفس الأمر مع نظيرتها الفلسطينية، لتهدئة الأجواء أمام نية الطرف الفلسطيني المطالبة في الجمعية العامة لـ(فيفا) نهاية الشهر الجاري بايقاف الاتحاد الإسرائيلي، بحجة إنه ينتهك لوائح الاتحاد الدولي.

وقبل الجانب الإسرائيلي بشكل فوري عرض بلاتر الذي لم يحصل على رد حتى الآن من الجانب الفلسطيني.

وتحاور بلاتر اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن المقرر أن يلتقي يوم الأربعاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة حل المسألة.

وسبق لرئيس (فيفا) أنه اعتبر أن مسألة إيقاف إسرائيل شيء غير مفضل لأنه يراهن على عدم تسييس كرة القدم، ولكنه أشار في نفس الوقت لضرورة قيام إسرائيل بـ"بتنازلات" لفلسطين في المجال الرياضي.