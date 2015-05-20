تقارير - سان جيرمان يرغب في ضم بوجبا ودي ماريا ودي بروين

(إفي): وضع باريس سان جيرمان الفرنسي في أجندته محاولة التعاقد مع مواطنه بول بوجبا لاعب يوفنتتوس الإيطالي والأرجنتيني آنخل دي ماريا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) والبلجيكي كيفين دي بروين (فولفسبورج الألماني)، في انتظار قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا) بتليين قواعده للعب المالي النظيف.

وكشفت الصحافة الفرنسية عن هذا الأمر اليوم على خلفية ما قاله رئيس (يوفا) ميشيل بلاتيني بخصوص ثقته في أن يسفر اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد نهاية هذا الشهر أن تكون القواعد المتعلقة باللعب المالي النظيف أكثر مرونة.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان حتى الآن مقيد باجراء تعاقدات بقيمة 55 مليون يورو هذا الصيف، إلا أن تطلعات النادي قد تتغير إذا ما تم بالفعل تخفيف القواعد.

ويسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع نجم ليخلف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (34 عاما) وذلك في إطار عملية لإعادة تجديد دماء الفريق.

وقالت صحيفة (ليكيب) الفرنسية من جانبها أن قواعد اللعب المالي النظيف دفعت النادي الفرنسي للتخلي عن فكرة التعاقد مع لاعبين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) والإنجليزي واين روني (مانشستر يونايتد).