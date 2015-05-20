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حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/5/20

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حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/5/20 حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/5/20
القلق شعور دائم لهم وهو ما يجعلهم سريعى النرفزة ولكن يعودون سريعًا للتسامح، أما بخصوص حظ يوم الأربعاء لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن هذا اليوم سيكون مهمًا للغاية على عدة مستويات لذا يجب أن تعمل على استثمار الفرص المتاحة لك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية


>يحدث تطورات كثيرة فى حياتك العمالية لهذا اليوم منها ما هو إيجابى والآخر سلبى، لذا ينصح خبير الأبراج محمد فرعون يجب أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تفقد ما تم إسناده إليك.

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية


>تشعر بالتحسن أيضًا على مدار الأيام المقبلة، خصوصًا عندما تشعر أنك اتخذت القرار الصحيح.

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مصر 365

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