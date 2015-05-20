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حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/5/20

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حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/5/20 حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/5/20
يتمتع أصحاب برج الحمل بالنسيان السريع ويفضل الدخول فى تجارب كثيرة حتى وإن كانت نهايتها هى الخسارة، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى اليوم مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، وتحديدًا على مستوى الحياة العملية.
>حالة من الارتياح الكبير تساعدك على الإنجاز والتقدم فى العمل، تمسك بأى فرصة تسنح لك، وابتعد عن الأصدقاء الذين يحملون طاقة سلبية فهم يؤخرونك عن النجاح، أما هذا التقدم فى العمل فيجعلك تعثر على شريكك فى الحياة، أعثر عليه فهو أمامك، فقط ركز بصرك فيمن حولك.

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مصر 365

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