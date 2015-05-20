حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/5/20

مواليد برج الجوزاء أذكياء بطبعهم يقومون بأعمالهم فى إنجاز تام، يكره الروتين والنظام، أما فيما يخص حظ اليوم الأربعاء لأصحاب هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح: "اليوم يعد محطة مهمة فى حياتك حيث إنهم سيتذكرون أقرب إنسان فقده فى حياتهم ما يجعلهم يمرون بضائقة نفسيه كثيرة تؤثر عليهم فى بعض مواقفهم اليومية".إعلان - Ads إعلان - Ads
>تنتظر اليوم مفاجأة فى العمل، تدفعك للتقدم والإنجاز وتؤثر بشكل كبير على حياتك الشخصية، لكن احذر منها فسوء تعاملك معها قد يكلفك عملك، أما على مستوى العلاقات الشخصية فهناك مشكلة كبيرة تنتظرك حاول التأقلم معها لكى تتجاوزها، كذلك فإن يومك يمتلأ بالأحداث الكثيرة ولكن الضيق النفسى الذى يشعر به أصحاب هذا البرج يجعلهم ينظرون إلى كل شىء من جانب المشكلات الكبيرة والمعقدة.
>تنتظر اليوم مفاجأة فى العمل، تدفعك للتقدم والإنجاز وتؤثر بشكل كبير على حياتك الشخصية، لكن احذر منها فسوء تعاملك معها قد يكلفك عملك، أما على مستوى العلاقات الشخصية فهناك مشكلة كبيرة تنتظرك حاول التأقلم معها لكى تتجاوزها، كذلك فإن يومك يمتلأ بالأحداث الكثيرة ولكن الضيق النفسى الذى يشعر به أصحاب هذا البرج يجعلهم ينظرون إلى كل شىء من جانب المشكلات الكبيرة والمعقدة.