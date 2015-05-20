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حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/5/20

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/5/20 حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/5/20
يهتم أصحاب هذا البرج بالأفراد الذين يفهمون الجانب الإبداعى يمتلك أصحاب هذا البرج عاطفة قوية يبحثون دائمًا عن شريك متزن وسريع الاستجابة، أما بخصوص حظه ليوم الأربعاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "اليوم هو النجاح والحظ فى مشاريعك ومساعيك لكن حاول أن تتجنب الجدال مع بعض الزملاء".

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى:


>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.

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مصر 365

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