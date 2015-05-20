حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/5/20

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى:

يهتم أصحاب هذا البرج بالأفراد الذين يفهمون الجانب الإبداعى يمتلك أصحاب هذا البرج عاطفة قوية يبحثون دائمًا عن شريك متزن وسريع الاستجابة، أما بخصوص حظه ليوم الأربعاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "اليوم هو النجاح والحظ فى مشاريعك ومساعيك لكن حاول أن تتجنب الجدال مع بعض الزملاء".>تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.