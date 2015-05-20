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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/5/20

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/5/20 حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/5/20
إنسان العقرب يتمتع بالتخفى فى النهار والليل وراء قناع خارجى يخيل للناظر أنه وجهه الحقيقى، أما عن حظ البرج لهذا اليوم الأربعاء كما توضحها خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، أمور طارئة تثير بعض الانفعالات، عليك القيام ببعض التعديلات لتلافى الوضع لاحقًا، الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من الارتياح وهو ما يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>هناك موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من خلال تطور يحصل فى بعض المؤسسات، ولكن عليك الاستمرار والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، ولن يؤثر ذلك على المستوى المادى.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>رغم المشكلات التى تعانى منها على مستوى العمل إلا أن هناك نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئ قدر الإمكان.

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مصر 365

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