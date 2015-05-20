أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/5/20

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/5/20 حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/5/20
يتمتع أصحاب بالهدوء ويرون العالم من منظور التفاؤل والحياة الجميلة، أما فيما يخص حظه ليوم الأربعاء، تقول خبير الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم ليس الأسعد لأصحاب هذا البرج، مقارنة بأيام كانت بمثابة الحظ الكبير لهم.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت


>سيواجه إنسان برج الحوت بعض المشاكل فى حياته العاطفية قد تجعله يصل إلى مفترق الطرق مع شريك الحياة، فعليك بالتريث وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، أما فى مجال العمل فهناك الكثير من المشاكل التى تحول بينك وبين تأدية بعض الأعمال المكلف بها من قبل مديريك، تجاهلها فلن يغضوا إن لم تقم بها.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، ويمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى