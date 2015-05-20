حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/5/20

يتمتع أصحاب برج الحوت بالهدوء ويرون العالم من منظور التفاؤل والحياة الجميلة، أما فيما يخص حظه ليوم الأربعاء، تقول خبير الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم ليس الأسعد لأصحاب هذا البرج، مقارنة بأيام كانت بمثابة الحظ الكبير لهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>سيواجه إنسان برج الحوت بعض المشاكل فى حياته العاطفية قد تجعله يصل إلى مفترق الطرق مع شريك الحياة، فعليك بالتريث وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، أما فى مجال العمل فهناك الكثير من المشاكل التى تحول بينك وبين تأدية بعض الأعمال المكلف بها من قبل مديريك، تجاهلها فلن يغضوا إن لم تقم بها.
>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، ويمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.
توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت
>سيواجه إنسان برج الحوت بعض المشاكل فى حياته العاطفية قد تجعله يصل إلى مفترق الطرق مع شريك الحياة، فعليك بالتريث وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، أما فى مجال العمل فهناك الكثير من المشاكل التى تحول بينك وبين تأدية بعض الأعمال المكلف بها من قبل مديريك، تجاهلها فلن يغضوا إن لم تقم بها.
توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية
>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، ويمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.