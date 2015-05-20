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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/5/20

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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/5/20 حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/5/20
تحقيق الأهداف التى تصل بهم إلى تغيير حالتهم المادية هى أهم ما يميز أصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج ليوم الأربعاء تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم بالنسبة لأصحاب برج الجدى يعتبر الأسوأ على الإطلاق حيث سيكتشف العديد من الأشخاص ممن هم خانوه وأوقعوه فى المشكلات على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية.
>أنت شخص مهمل فى عملك هذه الفترة بسبب أعذار وهمية، لذلك حاول التخلص منها قبل أن تفقد هذا العمل، أما على سبيل مستوى الأمور العاطفية فإن الأمر غير مناسب حاليًا للدخول فى علاقة من أى نوع حتى لا تبوء هذه العلاقات بالفشل خاصة مع اقتراب حدوث الكثير من المشاكل بينك وبين أشخاص مقربين منك.

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مصر 365

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