حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/5/20

يتميز أصحاب برج الثور بالتظاهر بالبرود التام ولكن سرعان ما ينفجر لأبسط الأسباب، ويفضل الاعتكاف فى المنزل فى غالبية الأوقات، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الأربعاء، فتتوقع خبيرة الأبراج "جاكلين عقيقي" أن يكون سىء بعض الشىء عن الذى سبقه نظرًا للمواجهات الكثيرة التى ستحدث لك إلا أنه فى نفس الوقت يحمل بعض الأنباء السارة.

>على الرغم من المشاكل الكثيرة تمر بها هناك بصيص أمل يساعدك على الإنجاز وتحقيق النجاح فى عملك، لذلك استخدم ذكاءك فى أى مشكلة قد تواجهك، أما على مستوى العلاقات العاطفية فأنت تتقدم بشكل جيد لذا استمر فى تقديم الهدايا.

شبكةعيونالإخبارية

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