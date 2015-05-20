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حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/5/20

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حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/5/20 حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/5/20
الفضول والتحدى أهم صفات مواليد ، وهو ما يجعل العمل المناسب لهم أن يكونوا مخترعين، سياسيين، كتابا، علماء، رواد فضاء، فنانين، منجمين، أما عن حظ برج الدلو ليوم الأربعاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، هو يعتبر يوم مميز تنقلب فيه الأوضاع لمصلحتك وتصبح محط أنظار الزملاء.

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>يوم مميز تتألق فيه أمام زملائك فى العمل وتظهر فيه ذكائك بصورة كبيرة فى حل مشكلات تبدو لأصحاب العمل صعبة ولكن بلمساتك البسيط تحولها إلى سهلة الحل، وهو الأمر الذى يقربك إلى رؤسائك فى العمل وتنول ما كنت تسعى إليه منذ فترة.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>تؤكد خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى عن أن حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بلقاء رومانسى مع الشريك بعيدًا عن من يقفون عقبة أمامكم.

وصف الموضوع
> لبرج الدلو نقدم لكم حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيد العملى والعلاقات الشخصية، وحظ برج الدلو كما يوضحها لنا خبير الأبراج جاكلين عقيقي.

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مصر 365

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