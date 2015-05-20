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حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/5/20

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حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/5/20 حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/5/20
يختص أصحاب برج الأسد ببعض الصفات التى تجعل له مميزات لا يستطيع غيره القيام بها منها أعمال التنظيم وترتيبها بصور لا تجعله يقع فى مشكلات، أما بخصوص حظ يوم الأربعاء، تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم يحمل لك السعادة التى تحلم بحبها بعد طول انتظار لتتخلص من قضايا ومشكلات كانت تتعلق بحياتك.
>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الأسد أنهم سيحظون بمقابلة شريك الحياة الذى حلموا به، وعلى المستوى العملى تواجه بعض الصعوبات فى العمل، كما تخسر فرصة عمل مهمة، ولكن خلال شهرين سترى فرصة مناسبة تعوضك عما فقدته، الحبيب الجديد يساعدك تخطى هذه الصعوبات.

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مصر 365

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