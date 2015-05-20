توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 2015/5/20

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/5/20

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/5/20

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/5/20

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/5/20

توقع نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/5/20

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى:

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/5/20

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/5/20

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد

حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/5/20

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/5/20

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/5/20

توقعات ماجى فرح لبرج الجوزاء

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/5/20

توقعات جاكلين عقيقى لأبناء برج الحمل

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/5/20

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحوت

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>القلق شعور دائم لهم وهو ما يجعلهم سريعى النرفزة ولكن يعودون سريعًا للتسامح، أما بخصوص حظ يوم الأربعاء لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن هذا اليوم سيكون مهمًا للغاية على عدة مستويات لذا يجب أن تعمل على استثمار الفرص المتاحة لك.>يحدث تطورات كثيرة فى حياتك العمالية لهذا اليوم منها ما هو إيجابى والآخر سلبى، لذا ينصح خبير الأبراج محمد فرعون يجب أن تكون على قدر المسئولية حتى لا تفقد ما تم إسناده إليك.>تشعر بالتحسن أيضًا على مدار الأيام المقبلة، خصوصًا عندما تشعر أنك اتخذت القرار الصحيح.> هم مصدر السعادة ويتمتعون بالصدق يمثلون مصدر أمان لغيرهم، أما عن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، رغم المشكلات التى عانيت منها الفترة الماضية كثيرًا من المشكلات والتى جعلتك تتعرض للضغط النفسى والعصبى، إلا أن اليوم ستتغير حياتك إلى الأفضل.>عليك أخذ عدد من الأيام كإجازة والسفر إلى مكان هادئ ويفضل الشواطئ حتى تعيد تنظم أوراقك وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك بشكل خاطئ.>رغم المشكلات التى تواجهك إلى أنك على المستوى العاطفى تشهد استقرارًا إلى حد ما، خصوصًا أن شريك الحياة يعانى من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها.>إنسان العقرب يتمتع بالتخفى فى النهار والليل وراء قناع خارجى يخيل للناظر أنه وجهه الحقيقى، أما عن حظ البرج لهذا اليوم الأربعاء كما توضحها خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، أمور طارئة تثير بعض الانفعالات، عليك القيام ببعض التعديلات لتلافى الوضع لاحقًا، الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعًا من الارتياح وهو ما يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة.>هناك موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من خلال تطور يحصل فى بعض المؤسسات، ولكن عليك الاستمرار والبحث عن فرص أكثر مناسبة لك، ولن يؤثر ذلك على المستوى المادى.>رغم المشكلات التى تعانى منها على مستوى العمل إلا أن هناك نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئ قدر الإمكان.>من الصعب إرضاء مواليد برج العذراء بسهولة وفهم، يكثرون الانتقاد للمحيطين بهم، وعن حظ أصحاب برج العذراء لهذا اليوم فتقول خبيرة الأبراج نجلاء قبانى إن هذا اليوم يعد محطة مهمة فى حياتك حيث إنك تمر بكثير من التغيرات التى تؤثر على مسار حياتك، استغل الفرصة وعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة.>اليوم فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة عن طريق مكافآت كثيرة تحصل عليها نتيجة نجاحك فى عملك، تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.>يساعدك الحبيب على تخطى ذلك، على الرغم من ذلك يجب أن تنتبه كثيرًا لما يحيطون بك لأن هناك من ينتظر هدوئك ليوقعك فى مشكلات لا حصر لها.> يهتم أصحاب هذا البرج بالأفراد الذين يفهمون الجانب الإبداعى يمتلك أصحاب هذا البرج عاطفة قوية يبحثون دائمًا عن شريك متزن وسريع الاستجابة، أما بخصوص حظه ليوم الأربعاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى: "اليوم هو النجاح والحظ فى مشاريعك ومساعيك لكن حاول أن تتجنب الجدال مع بعض الزملاء".>تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.>الفضول والتحدى أهم صفات مواليد برج الدلو، وهو ما يجعل العمل المناسب لهم أن يكونوا مخترعين، سياسيين، كتابا، علماء، رواد فضاء، فنانين، منجمين، أما عن حظ برج الدلو ليوم الأربعاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، هو يعتبر يوم مميز تنقلب فيه الأوضاع لمصلحتك وتصبح محط أنظار الزملاء.>يوم مميز تتألق فيه أمام زملائك فى العمل وتظهر فيه ذكائك بصورة كبيرة فى حل مشكلات تبدو لأصحاب العمل صعبة ولكن بلمساتك البسيط تحولها إلى سهلة الحل، وهو الأمر الذى يقربك إلى رؤسائك فى العمل وتنول ما كنت تسعى إليه منذ فترة.>تؤكد خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى عن أن حياتك العاطفية ستتغير فى هذا اليوم بلقاء رومانسى مع الشريك بعيدًا عن من يقفون عقبة أمامكم.> يختص أصحاب برج الأسد ببعض الصفات التى تجعل له مميزات لا يستطيع غيره القيام بها منها أعمال التنظيم وترتيبها بصور لا تجعله يقع فى مشكلات، أما بخصوص حظ يوم الأربعاء، تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم يحمل لك السعادة التى تحلم بحبها بعد طول انتظار لتتخلص من قضايا ومشكلات كانت تتعلق بحياتك.>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الأسد أنهم سيحظون بمقابلة شريك الحياة الذى حلموا به، وعلى المستوى العملى تواجه بعض الصعوبات فى العمل، كما تخسر فرصة عمل مهمة، ولكن خلال شهرين سترى فرصة مناسبة تعوضك عما فقدته، الحبيب الجديد يساعدك تخطى هذه الصعوبات.>يتميز أصحاب برج الثور بالتظاهر بالبرود التام ولكن سرعان ما ينفجر لأبسط الأسباب، ويفضل الاعتكاف فى المنزل فى غالبية الأوقات، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الأربعاء، فتتوقع خبيرة الأبراج "جاكلين عقيقي" أن يكون سىء بعض الشىء عن الذى سبقه نظرًا للمواجهات الكثيرة التى ستحدث لك إلا أنه فى نفس الوقت يحمل بعض الأنباء السارة.>على الرغم من المشاكل الكثيرة تمر بها هناك بصيص أمل يساعدك على الإنجاز وتحقيق النجاح فى عملك، لذلك استخدم ذكاءك فى أى مشكلة قد تواجهك، أما على مستوى العلاقات العاطفية فأنت تتقدم بشكل جيد لذا استمر فى تقديم الهدايا.>تحقيق الأهداف التى تصل بهم إلى تغيير حالتهم المادية هى أهم ما يميز أصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج ليوم الأربعاء تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم بالنسبة لأصحاب برج الجدى يعتبر الأسوأ على الإطلاق حيث سيكتشف العديد من الأشخاص ممن هم خانوه وأوقعوه فى المشكلات على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية.>أنت شخص مهمل فى عملك هذه الفترة بسبب أعذار وهمية، لذلك حاول التخلص منها قبل أن تفقد هذا العمل، أما على سبيل مستوى الأمور العاطفية فإن الأمر غير مناسب حاليًا للدخول فى علاقة من أى نوع حتى لا تبوء هذه العلاقات بالفشل خاصة مع اقتراب حدوث الكثير من المشاكل بينك وبين أشخاص مقربين منك.>مواليد برج الجوزاء أذكياء بطبعهم يقومون بأعمالهم فى إنجاز تام، يكره الروتين والنظام، أما فيما يخص حظ اليوم الأربعاء لأصحاب هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح: "اليوم يعد محطة مهمة فى حياتك حيث إنهم سيتذكرون أقرب إنسان فقده فى حياتهم ما يجعلهم يمرون بضائقة نفسيه كثيرة تؤثر عليهم فى بعض مواقفهم اليومية".>تنتظر اليوم مفاجأة فى العمل، تدفعك للتقدم والإنجاز وتؤثر بشكل كبير على حياتك الشخصية، لكن احذر منها فسوء تعاملك معها قد يكلفك عملك، أما على مستوى العلاقات الشخصية فهناك مشكلة كبيرة تنتظرك حاول التأقلم معها لكى تتجاوزها، كذلك فإن يومك يمتلأ بالأحداث الكثيرة ولكن الضيق النفسى الذى يشعر به أصحاب هذا البرج يجعلهم ينظرون إلى كل شىء من جانب المشكلات الكبيرة والمعقدة.>يتمتع أصحاب برج الحمل بالنسيان السريع ويفضل الدخول فى تجارب كثيرة حتى وإن كانت نهايتها هى الخسارة، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى اليوم مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، وتحديدًا على مستوى الحياة العملية.>حالة من الارتياح الكبير تساعدك على الإنجاز والتقدم فى العمل، تمسك بأى فرصة تسنح لك، وابتعد عن الأصدقاء الذين يحملون طاقة سلبية فهم يؤخرونك عن النجاح، أما هذا التقدم فى العمل فيجعلك تعثر على شريكك فى الحياة، أعثر عليه فهو أمامك، فقط ركز بصرك فيمن حولك.> يتمتع أصحاب برج الحوت بالهدوء ويرون العالم من منظور التفاؤل والحياة الجميلة، أما فيما يخص حظه ليوم الأربعاء، تقول خبير الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم ليس الأسعد لأصحاب هذا البرج، مقارنة بأيام كانت بمثابة الحظ الكبير لهم.>سيواجه إنسان برج الحوت بعض المشاكل فى حياته العاطفية قد تجعله يصل إلى مفترق الطرق مع شريك الحياة، فعليك بالتريث وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، أما فى مجال العمل فهناك الكثير من المشاكل التى تحول بينك وبين تأدية بعض الأعمال المكلف بها من قبل مديريك، تجاهلها فلن يغضوا إن لم تقم بها.>تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعاطى معه، ويمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع الشريك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.