البيت الأبيض: أوباما يجتمع مع مستشاريه بشأن العراق ويجدد دعمه للعبادى

قال مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض على تويتر إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اجتمع مع كبار مستشاريه للأمن القومي اليوم الثلاثاء لبحث الوضع في العراق واستراتيجية التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال البيت الأبيض إن أوباما "جدد التأكيد على الدعم الأمريكي القوي" لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والتزام الولايات المتحدة بمساندة حكومة العراق.

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