بالصور..مستشفى بلبيس يستقبل4أطفال مصابين بنزلة معوية..والأسرة:المياه السبب

استقبل مستشفى بلبيس العام، 4 أطفال من أسرة واحدة مصابين بنزلة معوية وارتفاع فى درجة الحرارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة بلبيس يفيد وصول أربعة أطفال من عائلة واحدة لمستشفى بلبيس العام مصابين بنزلة معوية، وتبين أن الأطفال من عزبة تل اليهود التابعة لقرية السلام مركز بلبيس، وأنهم مصابون بنزلة معوية وارتفاع فى درجة الحرارة، وتم وضعهم بالمستشفى العام تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وهم "أدهم سامح وشقيقته سهيلة وشهد مصطفى وشقيقها محمد".

وأفادت أسرة الأطفال أن السبب مياه الشرب، فيما تم أخذ تحاليل من قىء الأطفال لتحيلها لبيان سبب إصابتهم الحقيقة، خاصة أن القرية لم تسجل أى حالات سوى الأربعة أطفال، مما يرجح تناولهم وجبة غذائية غير صالحة.



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