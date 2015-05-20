تغيير ورديات العمل يعرضك للإصابة بالسكر

حذرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، من أن تغير الورديات يضر الصحة العامة، كما إنه يتسبب فى تطور اضطرابات التمثيل الغذائى وبالتالى يرفع من فرص الإصابة بالسكرى.

وقد فحص الباحثون بيانات ما يقرب من 1600 شخص فى ولاية ويسكونسن، وقارنوا بين صحة العمال من حيث العمل المنتظم والعمل فى ورديات مختلفة.

>وأظهرت النتائج أن العمال الذين عملوا بنظام الورديات كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن من الناس الذين لم يعملوا بنظام الورديات، وذلك بنسبة 48% مقابل 35%.

وكان حوالى 10% من العمال المتبعين لنظام الورديات أكثر عرضة لمشاكل النوم، كما إنهم يحصلون على قسط قليل جدًا من النوم، ويشعرون بالنعاس بشكل مفرط.

وقال المؤلف الرئيسى فى الدراسة، مارجورى إنبوت، وهو عالم فى جامعة ويسكونسن الطبية، إن عمال الورديات غالبًا يكونون من الرجال، والأقليات، وعمال المستشفيات، والصناعات، والإنتاج، أو الشحن.

وأوضح إنبوت أن الموظفين الذين يعملون فى ورديات معرضون بشكل خاص لمشاكل النوم حيث إن وظائفهم تتطلب منهم العمل ليلاً، وتارة أخرى نهارًا.

وأضاف الباحثون أن العاملين بنظام النوبات أيضًا قد يكونون أكثر عرضة لتطوير اضطرابات التمثيل الغذائى مثل مرض السكرى.