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ضبط عامل بمحطة سكك حديد الإسكندرية وبحوزته سلاح وطلقات نارية

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ضبط عامل بمحطة سكك حديد الإسكندرية وبحوزته سلاح وطلقات نارية ضبط عامل بمحطة سكك حديد الإسكندرية وبحوزته سلاح وطلقات نارية
ألقت مباحث شرطة النقل والمواصلات القبض على عامل عثر بحوزته على بندقية خرطوش، وعدد كبير من الطلقات، وذلك أثناء تواجده بمحطة سكك حديد الإسكندرية.

وتمكنت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد الإسكندرية من ضبط العامل أثناء تواجده داخل القطار رقم 31 (القاهرة - الإسكندرية) عقب وصوله محطة الإسكندرية، وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع، وبداخلها خزينة بدون طلقات، وعثر معه على 75 طلقة من ذات العيار، و50 طلقة خرطوش بإجمالى 125 طلقة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع عن النفس، وبإخطار اللواء السيد جد الحق، مدير الإدارة، أمر باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية.

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