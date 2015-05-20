السودان يؤكد: انخفاض تدفق نفط دولة الجنوب لن يؤثر كثيرا على البلاد

قال رئيس لجنة الطاقة والنفط بالبرلمان السودانى، عمر آدم رحمة، إن انخفاض تدفق نفط دولة جنوب السودان، بسبب الأحداث التى تشهدها الدولة الوليدة حاليا لن يؤثر كثيرا على السودان، مؤكدا عدم توقف ضخ النفط الجنوبى عبر الموانئ السودانية.

وقلل رحمة- فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية اليوم الثلاثاء-من تأثير تدنى معدلات تدفق نفط الجنوب إلى الموانئ السودانية، بعد اندلاع القتال فى ولاية أعالى النيل، وسيطرة قوات مشار على بعض مناطق النفط بها، وقال "إن إيقاف تدفق النفط ينعكس سلبا على دولة الجنوب".

تجدر الإشارة، إلى أن متمردى دولة جنوب السودان، أعلنوا سيطرتهم على حقول النفط الرئيسية الواقعة بولاية أعالى النيل الغنية بالنفط، فى إطار خطتهم الرامية للسيطرة على المنشآت النفطية بالدولة الوليدة، لحرمان الرئيس سلفاكير ميارديت، من استخدام إيرادات النفط فى إطالة أمد الحرب.

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