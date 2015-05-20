سفير مصر في ألمانيا: «لم نطلب عقد لقاء مع رئيس البرلمان الألماني »

صرح السفير محمد حجازي سفير مصر في ألمانيا تعقيباً على بيان رئيس البرلمان الألماني بشأن رفض مقابلة الرئيس السيسي خلال زيارته المرتقبة إلى ألمانيا ، بأن الجانب المصري لم يطلب أو يتطلع إلى عقد لقاء للرئيس معه وإنما تم إدراج المقابلة في إطار بلورة الجانب الألماني لمشروع برنامج الزيارة .

يذكر أن رئيس البرلمان الألماني، أعلن عن إلغائه مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش زيارته إلى ألمانيا في يونيو المقبل، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وقرارات الإعدام الصادرة في حق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات الإخوان، حسب قوله.