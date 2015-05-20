رامي صبري يتحدى منتقديه

لاقت صورة سيلفي للفنان رامي صبري بلوك جديد، قام بنشرها المسؤول عن حسابها الخاص في موقع "فيس بوك"، الكثير من التعليقات السخيفة غير المفهومة مما دفع المسؤول لمسح الصورة.

إلا أن الصورة تم نشرها مرة آخرى، وأرفقها مسؤول الصفحة بتعليق: "أنا ميدو حلمي مدير صفحة رامي صبري على "فيسبوك"..الصورة دي أنا اللي مسحتها عشان الكومنتات اللي اتكتبت بألفاظ مش حلوة بس الفنان رامي صبري عشان متواضع طلب مني أحط الصورة تاني عشان هو مبيزعلش، لأن هو بيعمل جديد ومتوقع أن أي جديد الناس بتنتقده، بس في حدود للأدب ويا ريت أي انتقاد يوجه لأغانيه مش لصورته وشكراً".

ويؤكد هذا التعليق الذي كتبه ميدو حلمي مسؤول صفحة الفنان، أن رامي صبري لم يغضب بالرغم من سخافة التعليقات، وأنه بإعادة نشر الصورة يتحدى منتقديه، ولا يكترث إلا بفنه، وأي انتقادات غير منطقية يهملها، طالما أنها لن تفيده في مسيرته الفنية التي تتطور بشكل سريع وتؤكد نجوميته.

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