حياة حسن مصطفى في سطور: الفن ظلمه وحوّله من بطل إلى سنيد عادل إمام

لا يزال خبر وفاة الفنان الكوميدي المصري القدير حسن مصطفى عن عمر يناهز 81 عاماً، يسبب صدمة لمحبيه وجمهوره، ولم تخلُ مواقع التواصل الاجتماعي من عبارات الرثاء والنعي لناظر مدرسة المشاغبين، الذي مات بعد أشهر من وفاة سعيد صالح أحد أهم تلاميذ المدرسة نفسها، ليموت التلميذ وبعده الأستاذ.

حسن مصطفى كان مختلفاً ويفضل دوماً العمل في صمت دون ثرثرة ودون قلق وتوتر، فكان حينما يعرض عليه عملاً ينأى بنفسه ليقرأ مساحة العمل، وكم مشهد سيكون فيه، ويغوص في أدق التفاصيل، وكان حينما يتحدث في الأجر المادي فليس طمعاً منه بل تقديراً لنفسه ولمكانته الفنية، فعلى الرغم من عدم تأديته أدواراً بطولية في أي من أعماله السينمائية أو التلفزيونية، إلا أن الجمهور المصري والعربي كان يعرف من هو حسن مصطفى، الرجل الذي لطالما رسم البسمة على وجوه الجميع.

وقدم الفنان الراحل مئات المسلسلات والأفلام منذ أن كان شاباً في بداية العشرينات من عمره، وحينما كبر بدا واضحاً تأثيره على الجمهور، فكان من أهم فناني الكوميديا وحقق مع نجوم الكوميديا كعادل إمام وسعيد صالح ديوهات فنية ناجحة، فبعد أن شارك كبطل موازياً للزعيم عادل إمام في "مدرسة المشاغبين" كان سنيداً له في فيلمه "مرجان أحمد مرجان".

وكان حسن مصطفى قد تخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم عمل لسنوات في فرقة إسماعيل ياسين والفنانين المتحدين، وأثناء عملة في أحد المسارح تعرّف على الفنانة ميمي جمال وأحبها وتزوجها ولم تكن ميمي أولى زيجاته بل كان متزوجاً من سيدة من خارج الوسط الفني لكنه انفصل عنها وظل متزوجاً ميمي طيلة ما يزيد عن أربعين عاماً، حتى مات تاركاً زوجته وابنتيه نورا ونجلاء.

ومن أهم أعمال الفنان الراحل مسرحيات "العيال كبرت"، و"مدرسة المشاغبين"، و"سيدتي الجميلة، "وحواء الساعة 12". أما سينمائياً فقدم مصطفى أعمالاً عديدة مثل "يوميات نائب في الأرياف"، و"مطاردة غرامية"، و"أضواء المدينة"، و"أخطر رجل في العالم"، وغيرها، فيما كانت من أهم أدواره التلفزيونية مسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، و"أنا وأنت وبابا في المشمش"، و"ملح الأرض"، و"شيخ العرب همام".

أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" تتقدم بخالص التعازي لأهل الفنان القدير.

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