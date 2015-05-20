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الفنانون في وداع "أبو العيال"

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الفنانون في وداع "أبو العيال" الفنانون في وداع "أبو العيال"

الثلاثاء 19-05-2015 23:34

القاهرة - أحمد عاشور تصوير - سامح المنسي وشريف عبد ربه

حالة من الحزن تعم الوسط الفني بعد رحيل النجم حسن مصطفى "أبو العيال" في مسرحية "العيال كبرت"، وشهدت الجنازة حضور عدد قليل من الفنانين منهم سمير خفاجي رفيق عمره وزميله في فرقة الفنانين المتحدين، والفنانين: محمد هنيدي، وسمير صبري، وفتوح أحمد، ومحمد أبو داوود، ومحمد الصاوي، وعمرو عابدين، ونيللي كريم إضافة إلى الفنانة وفاء عامر التي انفعلت على المصورين الصحفيين وطالبتهم بالابتعاد حتى يصل الجثمان إلى مثواه الأخير.

وكان في مقدمة الحضور حرم الراحل الفنانة ميمي جمال.

وقد خرجت الجنازة من مسجد مصطفى محمود إلى مدافن الأسرة.

 

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