مقتل اثنين من أخطر العناصر الإجرامية فى تبادل لإطلاق النيران مع مباحث بنها

كتب – محمود درباله

تمكن ضباط مباحث مركز بنها بالقليوبية، من تصفية اثنين من أخطر العناصر الإجرامية الخطيرة بقرية جمجرة القديمة بعد تبادل إطلاق النيران بين القوات وعدد من الهاربين.

> كانت معلومات سرية قد وردت للمقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز بنها بقيام تشكيل عصابي، مكون من 4 عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة السلاح على نطاق واسع متخذين حدائق الموالح ستارًا لهم.

> تم تشكيل فريق بحث ضم كلا من النقيب أحمد ربيع ، والنقيب أحمد الشريف معاوني مباحث ،وبمداهمة وكر المتهمين بادروا بإطلاق النيران في محاولة للهرب، فتبادلت معهم القوات إطلاق الرصاص، وتمكنت القوات من قتل كلا من “بهاء عبد العليم عبد العليم،32 عاما- مسجل فئه ب – هارب من حكم جنايات 15 عاما – مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا ، “عبد الصادق أحمد عبد الصادق”، عاطل.

> كما تم ضبط كلا من “سامي . م.ش ” وسيد. م . م” ، وبحوزتهما ربع كيلو هيروين و30 كيلو بانجو وبندقية خرطوش و2بندقية آلي وفرد خرطوش.

> تم نقل الجثتان إلى مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.