ضبط 120 ألف قرص مخدر بحوزة عاطل بقرى بنجر السكر فى مطروح

تلقى اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، بتمكن ضباط وحدة مباحث الحمام، من ضبط 120 ألف قرص مخدر، بحوزة عاطل، على متن سيارة، بقرى بنجر السكر بدائرة القسم.

كانت معلومات وردت، لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، عن قيام حمدى ح. ع ( 26 سنة) عاطل، مقيم مطروح، بالاتجار فى المواد المخدرة.

تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وتم ضبطه، أثناء قيادته السيارة رقم 3924 ل ن أـ، بمنطقة بنجر السكر بالحمام وبحوزته 120 ألف قرص لعقار التامول المخدر.

>وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الحمام، وجارى العرض على النيابة العامة.



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المتهم والمضبوطات عقب القبض عليه



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ضبط 120 ألف قرص مخدر بحوزة عاطل ببنجر السكر بمطروح



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المتهم وأمامه الأقراص المخدرة المضبوطة