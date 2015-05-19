داعش يعدم صحفيا وسط الموصل

اعلن مصدر اعلامى اليوم الثلاثاء أن تنظيم داعش اعدم صحفيا وسط مدينة الموصل (400 كيلومترا شمال بغداد).

وقال المصدر لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن" تنظيم داعش اعدم الصحفى فراس البحر فى ساحة باب الطوب وسط مدينة الموصل"

وأضاف المصدر "ان قرارا قد صدر من المحكمة الشرعية للتنظيم بإعدام فراس البحر بعد اعتقاله منذ شهر ابريل الماضى من منزله فى منطقة الزهور شرقى الموصل".

ويذكر أن الصحفى فراس البحر عمل فى قناة سما الموصل الفضائية التى يتراسها محافظة نينوى اثيل النجيفى.

وكانت عناصر تنظيم داعش قد نقلت 8 صحفيين بعد اعتقالهم من مدينة الموصل منذ سقوطها بيد التنظيم المتطرف فى العاشر من حزيران/يوليو الماضى إلى مدينة الرقة السورية دون معرفة الاسباب.

يذكر أن 18 صحفيا تم اعدامهم من اهالى مدينة الموصل منذ سقوط المدينة ولغاية اليوم.

وعلى الصعيد نفسه اعدم عناصر تنظيم داعش امرأتين اثنتين يعملن فى صالون حلاقة فى مدينة الموصل بعد اعتقالهما فى منطقة النور شرقى الموصل.

وقال سكان محليون لـ(د.ب.أ) "ان داعش اعدمت امراتين بعد أن اقرت المحكمة الشرعية للتنظيم اعدامهما بسبب عملهما عاملات فى صالون حلاقة فى معسكر البركة جنوب الموصل".

وأشار المصدر إلى أن جثث المعدومين سلمت للطب العدلى بالموصل.

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