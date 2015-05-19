بالصور سنابل الخير تنطلق من مزارع بيطرى جامعة قناة السويس

شهد الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، حصاد القمح المنزرع بمزرعة كلية الطب البيطرى بالجامعة، والذى يعد الحدث الأول حيث تم زراعة ١٧ فدان قمح بمزارع الطب البيطرى، إضافة إلى ١٨ فدانا منزرعة بمحصول البرسيم، وقد أشاد رئيس الجامعة خلال تفقدية عملية الحصاد بالجهد المبذول من العاملين بالمزرعة وجودة المحصول الناتج، ورافقه كل من الدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود عبد المحسن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامى هاشم، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع العريش، والدكتور إبراهيم فارس، عميد كلية الطب البيطرى والدكتور إبراهيم حسين وكيل كلية الطب البيطرى ولفيف من قيادات الكلية والعاملين بالمزرعة.

وقال الدكتور إبراهيم فارس، عميد كلية الطب البيطرى، إن إنتاج القمح بمزرعة الكلية يأتى ضمن مسيرة النجاح الذى تشهده الجامعة فى الفترة الأخيرة على أيدى الدكتور ممدوح غراب، مشيرا إلى أن مساحة ١٧ فدان قمح أعطت ٢٢٠ إردب قمح عالى المواصفات والجودة ويتم توريدهم إلى شركة مطاحن شرق الدلتا الوطنية ويمكن الاستفادة بجزء منهم لمخابز كلية السياحة والفنادق.

وأضاف أن هناك مساحات منزوعة من البرسيم لتغذية حيوانات المزرعة وعدم الاعتماد على التغذية الخارجية، مؤكدا أن ناتج الحصاد من القش- التبن - يستخدم أيضا فى تغذية الحيوانات بالمزرعة.

كما تفقد رئيس الجامعة مزارع البط والدواجن بالكلية، حيث تقوم الكلية بعرض الإنتاج من البط والدواجن والأرانب خلال الأيام القليلة المقبلة وتزامنا مع حلول شهر رمضان الفضيل بواقع ١٥٠٠ من الدواجن و٥٠٠ من البط و٤٠٠ أرنب بسعر مناسب للعاملين بالجامعة، وكذلك عرض لحوم بلدية من خلال نوافذ الجامعة بأسعار تتناسب مع الجميع ومنخفضة عن أسعار السوق.

وتابع عميد كلية الطب البيطرى أن المرحلة المقبلة، والتى وافق عليها الدكتور رئيس الجامعة هى القيام بزراعة الخضر والفاكهة دون الاستعانة بالمبيدات وإنتاج محصول خال من المعاملة الكيماوية بمزارع الطب البيطرى.

>صور



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رئيس الجامعة يشاهد عينة من القمح المنتج



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عميد طب بيطرى يشرح لرئيس الجامعة خطوات حصاد المحصول



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صورة جماعية لرئيس الجامعة مع قيادات طب بيطرى داخل المزرعة



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صورة جماعية بمقر موقع الحصاد



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جانب من مساحة القمح المنزرعة



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أثناء عمليات الحصاد



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رئيس الجامعة وبيده سنابل القمح



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صورة تذكارية فى موقع العمل