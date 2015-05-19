استكمال فعاليات الدورى الثقافى السكانى لمراكز شباب الخارجة بالوادى الجديد

واصل مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد، فعاليات الدورى الثقافى السكانى بين مراكز شباب المدينة والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومى للسكان، حيث فاز اليوم الثلاثاء مركز شباب المنيرة على مركز شباب بولاق فى الدور قبل النهائى لدورى معلومات القضية السكانية.

وقال حمدى كامل، مدير المركز، فى تصريح صحفى، إن الأسئلة تمثلت فى الجانب الطبى عن عدد مرات تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، وكذلك المخاطر الصحية للحمل المبكر. وفى الجانب الدينى تضمنت الأسئلة الأحاديث الواردة فى مسألة تنظيم الأسرة وكذلك حكم العقيقة للمولود كحق من حقوق الأبناء.

وأضاف أن المسابقة طرحت أيضا فى الجانب الاجتماعى أسئلة حول نسبة ممارسة السيدات لوسائل تنظيم الأسرة والأمثلة الشعبية والموروثات الاجتماعية التى لها أثرها السلبى على تزايد السكان، كما ناقشت أيضا مهام وزارة الإسكان التى تم استحداثها فى التعديل الوزارى الأخير، مؤكدا أنه سيلتقى مركز شباب الخارجة ومركز شباب صنعاء فى اللقاء الثانى من الدور قبل النهائى بعد غد الخميس.