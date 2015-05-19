بالصور.. محافظ الإسماعيلية يضع حجر الأساس لبناء 50 منزلاً ووحدة صحية

قام اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، والسيد عامر، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والدكتور هشام الشناوى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بجولة ميدانية بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب والتى تضمنت حضور المحافظ لمراسم الاحتفال بوضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع إقامة عدد 50 منزلا ريفيا "بدويًا" بقريتى البياضية وأبوطفيلة والتى تشمل إقامة 34 منزلا بقرية أبوطفيلة و16 منزلا بقرية البياضية وتبلغ المساحة المخصصة لكل منزل 110 أمتار مربعة .

وقد أشارت المهندسة لالا المغربى، ممثلة جهاز التعمير والمشرف على تنفيذ المشروع، إلى أن هناك مخططًا آخر يجرى تنفيذه لإقامة عدد 50 منزلا آخر بقطاع القنطرة شرق ليصل إجمالى عدد المنازل البدوية التى سيتم إنشاؤها إلى 100 منزل وتستغرق مدة تنفيذ المشروع نحو 10 أشهر إلا أن المحافظ أعطى توجيهات بمضاعفة وتكثيف حجم العمل بالمشروع لينتهى خلال مدة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر على الأكثر والمنتظر الانتهاء من التنفيذ وتسليمها للمواطنين فى نهاية المدة المحددة وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز التعمير .

يأتى هذا فى إطار تنفيذ برامج وخطة الدولة للاهتمام بالنهوض بالقطاعات الريفية والقرى الأكثر احتياجا والتى تفتقر لوجود الخدمات والمرافق الأساسية .

وفى سياق متصل، شملت جولة محافظ الإسماعيلية بمركز ومدينة القنطرة غرب افتتاح الوحدة الصحية الجديدة بقرية أبو طفيلة وحدة طب الأسرة والمقامة على مساحة إجمالية قدرها 2100 متر مربع وتخدم 8400 نسمة من مواطنى وأهالى المنطقة وقد أقيمت المبانى على مساحة 265 مترا مربعا ومكونة من طابقين وتشمل عيادة طب الأسرة ومعمل للتحاليل وقسم الاستقبال وعيادة أسنان وصيدلية وغرفة تعقيم ورعاية وأمومة وطفولة وسكن للطبيب وقاعة تثقيف صحى وإسعافات أولية وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأثاث وذلك لخدمة مواطنى وأهالى المنطقة وتوابعها وتوفير الخدمة الصحية والعلاجية لهم وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم فى تحمل الانتقال إلى أماكن بعيدة عنهم لتلقى الخدمات العلاجية .



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المحافظ أثناء الافتتاح



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ياسين يضع حجر الأساس للقرية



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لافتة لوحدة طب الأسرة بأبوطفيلة



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المحافظ أثناء جولته بالقنطرة غرب



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أثناء افتتاح وحدة طب الأسرة



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المحافظ ووكيل وزارة الصحة أثناء تفقد الوحدة الصحية



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المحافظ ينهى جولته بالقنطرة غرب