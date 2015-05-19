سلامة حماد وزيرا للداخلية في الأردن بعد إقالة حسين المجالى

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء مرسوما ملكيا بتعيين سلامة حماد وزيرا للداخلية خلفا لحسين هزاع المجالي ، وذلك بمقتضى المادة 35 من الدستور وبناء على تنسيب رئيس الوزراء.

وحماد (71 عاما) كان وزيرا سابقا للداخلية في الأردن خلال الفترتين (1993 – 1995) ، ومن (1995 إلى 1996) .

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد قبل أمس الأول الأحد استقالة المجالي بسبب التقصير في المنظومة الأمنية وعدم التنسيق بين الأمن والدرك فيما بينهما.

كما تقرر إحالة مديري الأمن العام والدرك إلى التقاعد.

>