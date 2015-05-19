أمين مجلس التعاون الخليجى: مؤتمر الرياض جاء لإنجاح العمل السياسى باليمن

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، أن مؤتمر الرياض جاء للعودة إلى المسار السياسى وتوفير البيئة الممكنة لإنجاح العمل السياسى بالجمهورية اليمنية وتحقيق أهدافه، مؤكدًا أن "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" سيسهمان فى تهيئة الوضع والمناخ والبيئة الملائمة إلى الانتقال للحل السلمى وكذلك للعمليات الإنسانية وبرامج التنمية الاقتصادية وسيحققان الأمن والاستقرار لليمن .

وأفاد الزيانى فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" فى اختتام أعمال المؤتمر أنه "منذ انطلاق المؤتمر فى يومه الأول لوحظ الاهتمام والشفافية بين جميع الأطراف"، موضحا أن النقاش الذى دار بين جميع مكونات المجتمع السياسى والمدنى والأحزاب فى اليمن يعكس تطلعات الشعب اليمنى ويفوض رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادى لتحقيق تلك الأهداف .

وفى ختام تصريحه أكد الزيانى نجاح مؤتمر الرياض "من أجل انقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، مقدمًا شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولكل من أسهم فى انجاح هذا المؤتمر من قائمين ومنظمين.