دراسة تؤكد: الحشيش يؤخر نمو المراهقين

أضرار الحشيش لا تنتهى، ويتسبب فى حدوث مخاطر صحية لا حصر لها، وتواصل الأبحاث الطبية التحذير يومًا بعد يوم من المخاطر الصحية التى قد يسببها المخدر الشهير، والتى من أبرزها: دوره فى رفع فرص الإصابة بالجنون والاضطرابات النفسية والضعف الجنسى والاكتئاب وسرطان الخصية.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الزراعة بجامعة بير ميهر الباكستانية عن أن مخدر الحشيش قد يؤخر نمو المراهقين ويجعل أقل طولاً وأصغر وزنًا.

>وشملت الدراسة 400 مراهق، تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، وكشفت النتائج عن أن الاستخدام المتكرر لمخدر الحشيش خلال فترة البلوغ ساهم فى إعاقة نمو المراهقين.

وأضافت الدراسة أن المراهقين الذى تعاطوا الحشيش كان طولهم أقل بمقدار 12 سم تقريبًا، وقل بوزنهم بمقدار 4 كجم، بعد بلوغ عمر العشرين مقارنة بالأشخاص الأصحاء الذين لم يتناولوا هذا المخدر، لافتة إلى أن تأخر النمو حدث بسبب التأثير الضار للحشيش على إفراز الهرمونات.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر الأوروبى لأمراض الغدد الصماء، والذى عقد مؤخرًا بمدينة دبلن الأيرلندية، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.