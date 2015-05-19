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وزارة الدفاع الجزائرية: قوات الأمن تقتل 22 متشددا في شمال البلاد

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وزارة الدفاع الجزائرية: قوات الأمن تقتل 22 متشددا في شمال البلاد وزارة الدفاع الجزائرية: قوات الأمن تقتل 22 متشددا في شمال البلاد
قالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 22 متشددا في عملية كبرى بمنطقة شمالية إلى الشرق من العاصمة.

ويوجد في الجزائر مقاتلون متحالفون مع كل من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية ويتركزون غالبا في المناطق الجبلية بالشمال لكن هجمات المتشددين باتت نادرة نسبيا منذ انتهاء الحرب التي خاضتها في التسعينات مع المسلحين الإسلاميي
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