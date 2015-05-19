وزارة الدفاع الجزائرية: قوات الأمن تقتل 22 متشددا في شمال البلاد

قالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 22 متشددا في عملية كبرى بمنطقة شمالية إلى الشرق من العاصمة.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويوجد في الجزائر مقاتلون متحالفون مع كل من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية ويتركزون غالبا في المناطق الجبلية بالشمال لكن هجمات المتشددين باتت نادرة نسبيا منذ انتهاء الحرب التي خاضتها الحكومة في التسعينات مع المسلحين الإسلاميي
ويوجد في الجزائر مقاتلون متحالفون مع كل من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية ويتركزون غالبا في المناطق الجبلية بالشمال لكن هجمات المتشددين باتت نادرة نسبيا منذ انتهاء الحرب التي خاضتها الحكومة في التسعينات مع المسلحين الإسلاميي
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