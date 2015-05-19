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مصدر عسكرى ليبى: طلعات جوية مكثفة للجيش ردا على تفجيرات مدينة القبة

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مصدر عسكرى ليبى: طلعات جوية مكثفة للجيش ردا على تفجيرات مدينة القبة مصدر عسكرى ليبى: طلعات جوية مكثفة للجيش ردا على تفجيرات مدينة القبة
قالت مصادر عسكرية ليبية ، اليوم الثلاثاء، إن طيران الجيش الليبى يشن طلعات جوية مكثفة على مدينة درنة التى تعتبر معقلا للمتطرفين والإرهابيين بالبلاد، مشيرا إلى أن الطلعات تأتى ردا على التفجير الإنتحارى بسيارة ملغومة ما أدى لمقتل شخص وإصابة 7 آخرين فى بلدة القبة شرق ليبيا.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع من ليبيا أن قلة السلاح والعتاد بسبب الحظر الدولى المفروض على الجيش الليبي، يمثل قيدا وعقبة أمام عناصر الجيش لمكافحة الإرهاب بالبلاد والقضاء على العناصر الإرهابية المتطرفة.

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مصر 365