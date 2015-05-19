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سقوط قذيفتى هاون على السفارة الروسية فى دمشق

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سقوط قذيفتى هاون على السفارة الروسية فى دمشق سقوط قذيفتى هاون على السفارة الروسية فى دمشق
قالت السكرتيرة الصحفية لسفارة روسيا فى دمشق، آسيا توروتشيفا، إن قذيفتى هاون سقطتا على مبنى السفارة الروسية فى سوريا، اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات، حيث سقطت الأولى بالقرب من المدخل الرئيسي، والثانية فى المبنى الإدارى.

وأضافت توروتشيفا - لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء - أن القذيفتين سقطتا أثناء استراحة الغداء، وتسبب الأمر فى حدوث أضرار مادية، لكن لم يصب أى شخص بأذى، وفقا لها، قد استجاب الجانب السورى على الفور، ووعد باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة السفارة الروسية .

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