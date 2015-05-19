عرض الفيلم الوثائقى «على مقهى ريش» بقصر السينما 28مايو

يعرض قصر ثقافة السينما الفيلم الوثائقى “على مقهى ريش” للمخرج جمال قاسم بحضور نخبة من مثقفى مصر ،وذلك فى السابعه مساء الخميس 28مايو بمقرة فى جاردن سيتى .

> الفيلم وثائقى مدته 73 دقيقة ،من انتاج 2001 المركز القومى للسينما ،تصوير ممدوح قطب ،مونتاج عادل منير ،موسيقى تامر كروان،مكساج احمد جابر ،منتج فنى فاروق عبد الخالق، اشراف فنى صلاح مرعى ، ويعقب العرض ندوة يديرها الناقد نادر عدلي .

> الفيلم تم تصويره فى اتيليه القاهرة،مقهى ريش ،الجريون ،مكتبة القاهرة بالزمالك ،سطوح احمد فؤاد نجم.بالمقطم ،مقهى زهرة البستان،.منزل د. احمد مرسى ،جريدة الاهرام،وجروبى .