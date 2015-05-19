القزم محمد عيد يشيد بحوار "اليوم السابع" معه ويؤكد: الأطفال بيحبونى

أشاد الفنان القزم محمد عيد بتسليط "اليوم السابع" الضوء عليه فى حوار معه، أجراه معه الزميل عباس السكرى، وبتصوير الزميل سامى وهيب منذ أيام، حيث قال "العباس السكرى أخ جميل جدا ليا وهو بيحبنى، وعمل الحوار ده علشان يرجع محمد عيد تانى".

وقال الفنان القزم، خلال حواره مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، ببرنامج "ست الحسن" على فضائية "أون تى فى"، إن جميع أفراد أسرته فى حجمهم الطبيعى بعكس حجمه هو الصغير، موضحا أن هناك شائعات خرجت فى الفترة السابقة عن وفاتة بسبب اختفائه وابتعاده عن الوسط الفنى لظروف صحية يمر بها.

وأكد عيد أن الأطفال يحبونه لأنه فى حجمهم تقريبا، ولذلك يسافر باستمرار للمملكة العربية السعودية ليقدم عروضا خاصة بهم داخل المملكة، مضيفا "الأطفال بيموتوا فيا وواخدين فكرة أن أنا صغير".