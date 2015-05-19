محلب: سنرفع مستوى أداء شركة غزل المحلة ولن نبيعها

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسى والحكومة يعملان على رفع اسم شركة غزل المحلة وإمدادها بالخامات وتطوير المصانع للنهوض بها للرفع من شأنها وليس بيعها، كما يردد البعض من أن الحكومة تعمل على بيع الشركة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إدارة رشيدة للنهوض بالشركة خلال الفترة المقبلة.

وأكد محلب شعوره بالفخر والإحساس بالفرحة بعدما أعلن مفوض عام شركة غزل المحلة عن قيام الشركة بالتصدير لـ12 دولة أوروبية غزل من إنتاج الشركة، مشيرا إلى أن شعب مصر لن ينكسر أبدا وعمال المحلة والعمال شرف لمصر والحكومة ستقف بجوارهم لمواجهة التحديات.

والتقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى حوار مفتوح مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج، وبمجرد دخوله مسرح الشركة دوى التصفيق الحاد من العمال، وهتافات:"اهلا بيك وسط احبابك.. ونورت المحلة يا محلب".

أكد مسئولو الشركة أنه عقب زيارة رئيس الوزراء الماضية، منذ عام تقريبا، حدثت طفرة فى الانتاج، وارتفع من 30? الى 80? ، وأصبحت هناك خطة للنهوض بالشركة، وتقليل الخسائر، والوصول إلى نقطة التعادل، ثم الربح، فهناك خطة واعدة حاليا تنفذ للاصلاح، وستعود الشركة لسابق عهدها، كقلعة للصناعة المصرية.

وأشار مسئولو الشركة إلى أن جميع مستحقات العاملين ستصرف، مشيدين بتأكيد العمال على ضرورة ربط الأجر بالإنتاج.

من جانبه، أكد محافظ الغربية أن هناك خطة لتطوير ميادين وشوارع مدينة المحلة، بدأ العمل بها، بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية بها، وتوفير الخدمات المختلفة.

نقل المهندس إبراهيم محلب تحيات وتقدير وحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكل عامل شريف فى المدينة، فضجت القاعة بالتصفيق، والهتاف للرئيس، وهتافات:تحيا مصر.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: أؤكد احترامى لكم جميعا، فما قاله مسئولو الشركة عن ان العمال هم من قرروا ربط الاجر بالانتاج هو سبب فخرى بكم اليوم، وما نشاهده الآن هو افضل رد على من قالوا اننى جئت لكم منذ شهور ولم يحدث شىء، كان الانتاج وقتها لا يتخطى 30? واليوم وصل الى 80?، بعد خطة وضعناها وننفذها معا، فأنتم من صنعتم الامل بجهدكم وعرقكم، انتم الابطال، وبإذن الله هنعدى ونوصل لـ100? وهنكسب، وهفكركم.

واضاف محلب: وأنا امر على ورديات العمل اليوم، شرح لى المسئولون ان هذا المنتج يصدر لانجلترا، وآخر لهولندا، وغيرهما، 12 دولة يتم التصدير لها، حقيقة انا فخور بكم، وأؤكد ان مصر عملاق يتحرك، بلد له شعب عظيم، له ارادة، حباه الله قائدا عظيما له رؤية، و"اللى عاوز يشوف ارادة الشعب ييجى المحلة"، فرؤية القائد كانت تشغيل هذه المصانع، حيث كان معتمدا على ارادة هذا الشعب.

وتابع رئيس الوزراء: ان التنافس كبير، وانتم يا عمال المحلة من قررتم ربط الأجر بالانتاج، وانتم لديكم ميزة، حيث تمتلكون اسما تجاريا عظيما علينا استغلاله، كما علينا زيادة الانتاج وجودته، مطمئنا العمال بالحصول على كل مستحقاتهم، حيث اجتمعت الجمعية العمومية للشركة منذ ايام، وقررت صرف العلاوة الدورية فى مواعيدها، وصرف المكافأة السنوية مثل العام الماضى على اربع دفعات، وسيتم صرف الدفعة الاولى قبل رمضان.

ونفى محلب شائعات بيع شركة غزل المحلة، قائلا: نحن سنطور الشركة، عبر إدارة رشيدة، وعمال نفتخر بهم، معلنا عن أن رئيس جامعة طنطا اقترح انشاء كلية لهندسة الغزل والنسيج هنا فى المحلة، وقد تمت الموافقة فورا من رئيس الوزراء.

>وأضاف: عندما قررنا ان تكون هناك وزارة للتعليم الفنى والتدريب كان هذا لايماننا بالعامل المصرى، وانه هو من سيسهم فى بناء الوطن، فبلدنا يستحق الكثير من العرق والجهد، فأشقاؤكم وابناؤكم من افراد القوات المسلحة والشرطة يدفعون دمهم "ويا بختهم"لحماية هذا الوطن، وهذا الشعب لن ينكسر ابدا، واعداؤه لا يفهمون انه كلما سقط شهيد تمنى زملاؤه ان يلحقوا به.

>وفى رده على عامل اكد ان بعض الاداريين بالشركة يقصرون فى عملهم، قال المهندس ابراهيم محلب: اى موظف متكاسل لن يكون له مكان بين صفوفنا، واى مخطىء سيحاسب.

واختتم محلب حديثه مع عمال غزل المحلة قائلا: لقد احييتم فينا الامل، وفى عودة مصانعنا للعمل، ولكن اطلب منكم المزيد، حتى تعود الشركة لمجدها.