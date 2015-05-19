أخبار مصر العاجلة.. تريكة يطعن ضد التحفظ على أمواله أمام القضاء الإدارى

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها تقدم نجم النادى الأهلى والمنتخب السابق، محمد أبو تريكة بطعن رسمى أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أمواله وممتلكاته.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية لافتتاح رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الكهرباء محمد شاكر، محطة كهرباء بنها الجديدة بقدرة 750 ميجاوات، وتأكيدات محلب أن مصر سيصبح لديها فائض فى الكهرباء خلال السنوات المقبلة بفضل المشروعات التى بدأتها الحكومة فى مجال توليد الطاقة.

وعلى مدار الساعات الماضية، قدم "اليوم السابع" تغطية لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى قضية التخابر مع قطر، ودخوله فى مشادة مع المستشار محمد شرين فهمى، بعدما انشغل "مرسى" بتنظيف كرسيه وعدم الرد على القاض خلال إثبات حضور المتهمين، وذلك قبل أن تنتهى الجلسة إلى التأجيل للغدٍ..

وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

بالمستندات.. نص طعن "أبو تريكة" للمطالبة بإلغاء التحفظ على أمواله

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>محلب: سيكون لدينا فائض فى إنتاج الكهرباء خلال سنوات قليلة

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>محلب: الحكومة وافقت على استيراد الخضراوات والفاكهة لمواجهة غلاء الأسعار

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>محلب: لم أطالب قضايا الدولة بتقديم طعن بشأن وقف برنامج إسلام البحيرى(تحديث)

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>إبراهيم الهنيدى: منح "القاضى الشهيد" الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة

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>هيئة قضايا الدولة: لم نرفض دعوى وقف برنامج إسلام بحيرى

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>وزارة العدل: القضاء مستقل.. وما صدر بحق مرسى قرارات لا أحكام

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>وزارة الخارجية: التعليقات الأجنبية على القضاء المصرى "مجافية للواقع"

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>تأجيل محاكمة مرسى و10 من الإخوان فى قضية التخابر مع قطر إلى الغد

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>بالفيديو..مشادة كلامية بين مرسى وقاضى محاكمة "التخابر مع قطر"

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>ملف عن زيارة كاترين آشتون للأقصر ضمن أحراز التخابر مع قطر

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>"الكسب" يواجه باكينام الشرقاوى بحصولها على800ألف خلال وجودها بالرئاسة

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