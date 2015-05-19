بالصور..محافظ بني سويف يتفقد مستشفى التأمين الصحى ويشدد علي تحسين مستوى الخدمة‎

تفقد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف اليوم مستشفى التامين الصحي للإطمئنان على سير العمل والأحوال الصحية للمرضى داخل المستشفى , حيث تفقد عدد من الأقسام , وذلك في إطار متابعته الميدانية للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية .

وأثناء تفقده استمع إلى مطالب وشكاوى المرضى ووجه الطاقم الطبي والإداري بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي تقدم للمرضى والمترددين على المستشفى، وحسن معاملاتهم و إنتقاء الكوادر الطبية المناسبة في مواقعها ، و توفير سبل الراحة للمريض ، وطالب بضرورة مراعاة النظافة بالمستشفيات .

> وأكد المحافظ على دعم المحافظة الكامل للنهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة من خلال خطة ترتكز على التكامل بين كافة وحدات القطاع الصحي علي مستوى المحافظة, أساسها العمل الميداني للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن ، فضلاً عن التنسيق مع الوزارات المعنية ، وفي مقدمتها وزارة الصحة لتوفير اللازم من أجهزة طبية حديثة وكوادر طبية على أعلي مستوى .