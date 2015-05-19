الأناناس يقلل الالتهابات ويخلصك من السموم ويساعد على فقدان الوزن

وفقا للعديد من الدراسات فإن قوة الجهاز المناعى تعتمد على الروتين اليومى الذى يتم اتباعه واختياره، ويجب أن تبدأ يومك بطريقة صحية، مثل شرب عصير الأناناس قبل أى شىء آخر فى الصباح، لفوائده المذهلة والصحية للجسم كله.

وأوضح الخبراء، عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن الأناناس من المغذيات القوية التى لا غنى عنها للجسم، حيث إنه يحتوى على إنزيم البروميلين وفيتامين C، وكلاهما يعملان على إزالة السموم وفى عملية الشفاء من الجسم.

وأشار الخبراء إلى أن الأناناس يقلل الالتهاب لأنه يحتوى على البروميلين، وهو الإنزيم الذى له تأثير مضاد للالتهابات، ويساعد على التخلص من السموم من الجسم عن طريق وقف الالتهاب الذى يصيب كل الأنسجة والأعضاء فى الجسم.

ولفتوا إلى أنه يمكن إدخال الأناناس فى الروتين اليومى كعلاج لإصابات المفاصل عن طريق الحد من الالتهاب والألم، وأضاف الباحثون أنه يساعد على فقدان الوزن، حيث إنه يحتوى على الألياف، والتى تعمل على بطء عملية الهضم وتطيل الشعور بالامتلاء.