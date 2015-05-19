أهلا بالتوهج مع جديد مستحضرات Clinique

أعيدي اكتشاف البشرة المتوهجة مع Turnaround Revitalizing االجديد من Clinique، ينعش التألق من أعماق البشرة من خلال تعزيز عملية التجدد الطبيعي للخلايا ، والتي تصبح بطيئة بسبب التوتر والإرهاق والاعتداءات الخارجية. فمع التكنولوجيا المتطورة، تعمل هذه المنتجات النهارية والليلية مع دورة التجدد الطبيعية في البشرة لتمنحها مظهرا صحيا متوهجا ومتألقا. كل يوم.

• Turnaround Revitalizing Lotion الجديد من Clinique. لوسيون مستوحى من الطقوس الجمالية في آسيا، تستخدم النساء لوسيون سائل بعد التنظيف لاستعادة ترطيب البشرة. لوسيون مهدئ خالٍ من الكحول على هيئة ماء يشبع البشرة بالطاقة والترطيب الأساسي. يساعد البشرة على البقاء ممتلئة، منتعشة ومتألقة. فتبدو البشرة أنعم، أكثر مرونة مع استعادة للتألق على الفور. تتم تنقية تركيتها أيضاً مع مرور الوقت.

• Turnaround Daytime Revitalizing Moisturizer الجديد: عندما تكون البشرة متعبة نتيجة الجفاف والتوتر، فإنها تبدو باهتة ومتقشرة تفتقد إلى حيوية. Turnaround Daytime Revitalizing Moisturizer الجديد هو مرطب منعش خفيف الوزن وخال من الزيوت، يوفر للبشرة الظمآنة ترطيبا فوريا يدوم بدون لمعان. يتوفر بلونين: Rosy Glow و Golden Glow. بصريات محسنة للبشرة تعزز لون البشرة الطبيعي لتمنح الإشراق على الفور للخامة المتوهجة طبيعيا بينما تحارب البهتان وعلامات الإرهاق.

• Turnaround Revitalizing Serum من Clinique، سيروم سريع المفعول ينعش الاشراق من الداخل. يعمل لتعزيز عملية تجديد الخلايا الطبيعية، ليمنح البشرة مظهرا منتعشا وحيويا بتوهج صحي. كلينيكيا، أثبتت قدرته على تحسين الاشراق والنعومة خلال 4 أسابيع فقط.

• urnaround Overnight Revitalizing Moisturizer: الوقت الأفضل للبشرة كي تتجدد هو في الليل أثناء النوم، عندما تتحرر البشرة من أضرار الاعتداءات البيئية. هذا المرطب المنعش يعالج تجدد البشرة من خلال المساعدة على تزويد البشرة بالترطيب وفوائد التنعيم التي تدوم خلال الليل. هذا الكريم الفاخر يمنح البشرة ترطيبا على الفور وملمسا مخمليا ناعما. استيقظي مع بشرة أكثر صحة وتوهج.

• Turnaround Revitalizing Instant Facial: مستحضر سريع للعناية ببشرة الوجه ومقشر لطيف وفعال معا، يحفز عملية التجدد الطبيعي في البشرة ويمنح البشرة شعورا بالانتعاش والنعومة الفائقة. يجمع هذا الماسك اللطيف المنعش الذي يوضع مدة 5 دقائق، بين التقشير الكيميائي واليدوي لتحسين جودة البشرة بشكل عام من خلال التخفيف من البهتان والتقشر، والتخفيف من الخطوط الرفيعة وتحسين لون البشرة.