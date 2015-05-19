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افتتاح استديوهات ومعامل كلية إعلام جامعة بني سويف بتكلفة 13 مليون جنيه

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افتتاح استديوهات ومعامل كلية إعلام جامعة بني سويف بتكلفة 13 مليون جنيه افتتاح استديوهات ومعامل كلية إعلام جامعة بني سويف بتكلفة 13 مليون جنيه

أعلن الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، أنه سيتم افتتاح استوديوهات ومعامل كلية الإعلام بالجامعة خلال احتفال الجامعة بمرور عشر سنوات على استقلالها عن جامعة القاهرة، وتبلغ تكلفة الاستوديوهات 13 مليون جنيهًا، وذلك تحت رعاية المهندس، إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور السيد عبدالخالق-وزير التعليم العالي.

وأشار الأستاذ الدكتور”أمين لطفي”، إلى أن الافتتاح يشمل الأستوديو التليفزيوني، والأستوديو الإذاعي اللذان تم تصميمهما وفق أحدث تكنولوجيا العصر، لأغراض التدريب والإنتاج الإذاعي والتليفزيوني بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه.

وأوضح  الاستاذ الدكتور عادل عبدالغفار  عميد كلية الإعلام، أن الافتتاحات تشمل معمل الوسائط المتعددة والذي يحتوي على 30 جهاز “آبل ماكونتش”، من أحدث الأجهزة بالإضافة إلى 30 معملًا يسع 50 جهاز IBM للتدريب والتطبيق العلمي على فنون الإعلام الحديث بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون جنيه، ومكتبة للكلية التى تم تحديثها بعدد كبير من المراجع العلمية والأجنبية والرسائل العلمية في مجال الإعلام وكذلك الدوريات العلمية المتخصصة.

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