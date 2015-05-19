«كريم» اختفي منذ 4 أشهر …والشرطة تحرر محضر غياب لأسرته بعد 38 يوم بضغوط من النائب العام

كتب – محمد سويلم

تحوّلت حياة أسرة مقيمة بمدينة السلام؛ إلى أحزان لاتنتهي، بعد اختفاء ابنها فى ظروف غامضة، وانقطاع الاتصال بينها وبين ابنها “عبد النبي احمد السيد احمد يعقوب” 28 سنة ، وشهرته “كريم ” ، بعد خروجه من منزله منذ 4 أشهر .

وقالت زوجته بصوتٍ يملؤه الحزن: ” لا أعرف ما إذا كانت لا أزال زوجة، أو أنا أرملة، منذ 31 يناير وهو آخر يوم رايتُ فيه زوجى “.

وأكدت زوجة المختفي فى المحضر رقم 1883 إدارى مركز شرطة السلام ؛قائله ” زوجى اختفى يوم 31/1 بعدما ذهب لزيارة لبمركز شرطة السلام ؛ وتليفونه اتقفل الساعه 4 الفجر، وأنه كان يستقل سيارة رقمها . أ م ج ٩٧٨٢ نوع السيارة فيرنا فضي ”

وأضافت زوجته قائله ” سألنا عليه فى كل المستشفيات والأقسام بدون نتيجة ” ، وأشارت إلى أن والده المختفى ذهبت لمركز شرطة السلام للقيام ببلاغ لاختفائه ، وأضافت قائله ” قالولنا محضر التغيب مش هيتعمل إلا بعد اختفائه بـ 48 ساعة ” .

وقالت والدة المختفى ؛ بإنها عندما ذهبت لقسم شرطة السلام أجابوها ” ابنك متاخد أمن دولة ومش هنقدر نعمل محضر ” ، وذلك كان بمثابة الصاعقة للأسرة ، التى أصبحت فى حيرة من أمرها ، ولم يتركوا بابا إلا وطرقوا ، حيث ذهبت الأم لمبنى وزارة الداخليه ، التى جاء ردها ” مش هنقدر نتحرك يا حاجة من غير محضر تغيب ” .

وأضافت زوجة المختفى قائله ” جهزنا كل البيانات المطلوبة للمحضر ولكن محدش سمعلنا ولم يقوموا بعمل المحضر” .

كما قالت بأن المحامى الخاص بالقضية قام بتقديم شكوى للمحامى العام ، وجاء رد المحامى العام بأن ” الشخص مش موجود فى أمن الدولة ” ، وأضافت ” ذهبنا لمصلحة السجون وقطاع أمن الدولة وقالولنا الشخص دا مش مقيد هنا ولا يوجد أى بيانات خاصة بيه هنا ” .

وتكاثرت الحكاوى والأقاويل عن تلك الحادثة وأصبحت الأسرة فى حيرة من أمرها ، وأضافت زوجته بأنهم ذهبوا لصاحب محل واقع مكانه أمام قسم الشرطه ، والذى روى لهم ماحدث قائلا ” جوزك ركن العربية ودخل القسم وعند خروجه اعتدى عليه بالضرب 6 أشخاص لابسين لبس مدنى ولكن يحملون أسلحة نارية ، ولما روحنا نحاول نخلصه منهم ، قالولنا احنا أمن دولة ” وأشار لهم بأنه عندما ذهب لمركز الشرطة رفضوا الخروج معه .

وأضافت زوجته بأنهم قاموا بعمل شكاوى للنائب العام ووزير الداخلية ، وأشارت إلى أنه لم يتم عمل محضر التغيب إلا بعد قيامهم بشكوى النائب العام التى حملت رقم 3944 نيابات شرق بتاريخ 18 – 3 .

كما أشارت بأنه قد حدثت مشاده بين زوجها المدعو ”عبد النبي احمد السيد احمد يعقوب” وبين أحد أمناء الشرطة عندما قاموا بالقبض على أخيه فى حادث بتاريخ 22-12-2014 حيث قالت ” الأمين اشتبك مع والدة جوزى وحاول التعدى عليها بالضرب وبالتالى جوزى اشتبك معاه بالأيد ” .

وطلبت “زوجته” مساعده من الجميع في العثور عليه، أو الإدلاء بأي معلوماتٍ تمكّنهم من معرفة مكانه .