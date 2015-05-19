محلب لعمال غزل المحلة: لن نبيع الشركة ولكن سنطورها بإدارة رشيدة وعمال نفتخر بهم

لتقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى حوار مفتوح مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج، وبمجرد دخوله مسرح الشركة دوى التصفيق الحاد من العمال، وهتافات:”اهلا بيك وسط احبابك… ونورت المحلة يا محلب”.

وفى بداية اللقاء اكد مسئولو الشركة انه عقب زيارة رئيس الوزراء الماضية، التى كانت منذ عام تقريبا، حدثت طفرة فى الانتاج، وارتفع من ٣٠٪ الى ٨٠٪ ، واصبحت هناك خطة للنهوض بالشركة، وتقليل الخسائر، والوصول الى نقطة التعادل، ثم الربح، فهناك خطة واعدة حاليا تنفذ للاصلاح، وستعود الشركة لسابق عهدها، كقلعة للصناعة المصرية.

واشار مسئولو الشركة الى ان جميع مستحقات العاملين ستصرف، مشيدين بتأكيد العمال على ضرورة ربط الاجر بالانتاج.

من جانبه اكد محافظ الغربية ان هناك خطة لتطوير ميادين وشوارع مدينة المحلة، بدأ العمل بها، بالاضافة الى تطوير المناطق العشوائية بها، وتوفير الخدمات المختلفة.

وبدأ المهندس ابراهيم محلب كلمته قائلا: انقل لكم تحيات وتقدير وحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكل عامل شريف فى هذه المدينة، فضجت القاعة بالتصفيق، والهتاف للرئيس، وهتافات: تحيا مصر.

واستطرد رئيس الوزراء: أؤكد على احترامى لكم جميعا، فما قاله مسئولو الشركة عن ان العمال هم من قرروا ربط الاجر بالانتاج هو سبب فخرى بكم اليوم، وما نشاهده الآن هو افضل رد على من قالوا اننى جئت لكم منذ شهور ولم يحدث شىء، كان الانتاج ساعتها لا يتخطى ٣٠٪ واليوم وصل الى ٨٠٪ ، بعد خطة وضعناها وننفذها معا، فأنتم من صنعتم الامل بجهدكم وعرقكم، انتم الابطال، وبإذن الله هنعدى ونوصل لـ١٠٠٪ وهنكسب، وهفكركم.

واضاف محلب: وأنا امر على ورديات العمل اليوم، شرح لى المسئولون ان هذا المنتج يصدر لانجلترا، وآخر لهولندا، وغيرهما، ١٢ دولة يتم التصدير لها، حقيقة انا فخور بكم، وأؤكد ان مصر عملاق يتحرك، بلد له شعب عظيم، له ارادة، حباه الله قائدا عظيما له رؤية، و”اللى عاوز يشوف ارادة الشعب ييجى المحلة”، فرؤية القائد كانت تشغيل هذه المصانع، حيث كان معتمدا على ارادة هذا الشعب.

واكد رئيس الوزراء ان التنافس كبير، وانتم يا عمال المحلة من قررتم ربط الاجر بالانتاج، وانتم لديكم ميزة، حيث تمتلكون اسما تجاريا عظيما علينا استغلاله، كما علينا زيادة الانتاج وجودته، مطمئنا العمال بالحصول على كل مستحقاتهم، حيث اجتمعت الجمعية العمومية للشركة منذ ايام، وقررت صرف العلاوة الدورية فى مواعيدها، وصرف المكافأة السنوية مثل العام الماضى على اربع دفعات، وسيتم صرف الدفعة الاولى قبل رمضان.

ونفى محلب شائعات بيع شركة غزل المحلة، قائلا: نحن سنطور الشركة، عبر ادارة رشيدة، وعمال نفتخر بهم، معلنا عن ان رئيس جامعة طنطا اقترح انشاء كلية لهندسة الغزل والنسيج هنا فى المحلة، وقد تمت الموافقة فورا من رئيس الوزراء.

واضاف: عندما قررنا ان تكون هناك وزارة للتعليم الفنى والتدريب كان هذا لايماننا بالعامل المصرى، وانه هو من سيسهم فى بناء هذا الوطن، فبلدنا يستحق الكثير من العرق والجهد، فأشقاؤكم وابناؤكم من افراد القوات المسلحة والشرطة يدفعون دمهم “ويا بختهم”لحماية هذا الوطن، وهذا الشعب لن ينكسر ابدا، واعداؤه لا يفهمون انه كلما سقط شهيد تمنى زملاؤه ان يلحقوا به.

وفى رده على احد العمال الذى اكد ان بعض الاداريين بالشركة يقصرون فى عملهم، قال المهندس ابراهيم محلب: اى موظف متكاسل لن يكون له مكان بين صفوفنا، واى مخطىء سيحاسب.

واختتم محلب حديثه مع عمال غزل المحلة قائلا: لقد احييتم فينا الامل، وفى عودة مصانعنا للعمل، ولكن اطلب منكم المزيد، حتى تعود الشركة لمجدها.

و قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بلقاء عدد من عمال وقيادات الشركة وممثلي النقابات العمالية، خلال زيارته الى شركة مصر للغزل والنسيج،وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والتموين، ومحافظ الغربية، والمفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وخلال كلمته وجه المهندس إبراهيم بدير المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج التحية لعامل الإنتاج الذي يتعاون مع رؤساء القطاعات للنهوض بالشركة واحياء الامل، مشيرا الى أن هذا العامل يعمل بهمة ويتحدى الكثير من الظروف، كما أن عمال الشركة هم الذين اختاروا بأنفسهم ربط الاجر بالانتاج.

وتوجه بالشكر أيضا إلى محافظ الغربية على التعاون في إعداد العاملين وتأهيلهم، وإتاحة علاج لهم في المستشفيات العامة، وهو ما كان له أكبر الأثر على العاملين.

كما توجه بالشكر الى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج على المساهمة في توفير الخامات، وتكثيف الطاقات، موضحا أن هناك هدفا وهو أن يصل تصدير الشركة الى 50 % من حجم الانتاج، كما تتم محاولة فتح أسواق جديدة، وإيجاد مجالات داخلية للتسويق، وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك الى تحسين ظروف الشركة، وليكون هذا هو ثمرة التعاون بين ادارة الشركة وعمال الانتاج.

وأضاف أيضا أن مصانع الشركة تنتج مليون قطعة ملابس سنويا، وألف طن منسوجات، كما أن الشركة تحتل المرتبة الاولى في اجمالي صادرات مصر من المنسوجات، حيث يتم تصدير منتجاتها الى نحو 12 دولة.

من ناحية أخرى، أكد المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن شركة مصر للغزل والنسيج هي شركة رائدة تغطي كافة مراحل الانتاج، وتعد مصنعا متكاملا نفخر به، مشددا على أن الدفعة الاولى لتطوير الشركة والنهوض بها كانت من خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء منذ نحو عام، حيث كان الانتاج لايزيد عن30%، وكان لرئيس الوزراء توجيهات واضحة بعودة الشركة الى سابق عهدها، وتوفير الخامات اللازمة، حتى ارتفعت الطاقة الانتاجية للشركة من 30% الى 80%، ويُستهدف حاليا الوصول الى نقطة التعادل ثم الانطلاق منها لتحقيق ارباح اضافية، وبالرغم من مواجهة تحديات صعبة تتمثل في منافسة دول شرق اسيا، إلا أنه يتم العمل على تطوير الآلات وضخ المزيد من الاستثمارات لتعود الشركة الى سابق عهدها.

وأضاف أن الشركة تخدم البيئة المحيطة بها حيث أن بها نادي غزل المحلة، ومستشفى، ومحطة للصرف الصحي، والتي تم افتتاحها اليوم، كما لديها مدينتان سكنيتان لخدمة العاملين.

ووجه العمال والموظفين الى ضرورة التكاتف مع قيادات الشركة، مشيرا الى أن كل المستحقات سوف تصرف في موعدها، وان الهدف الاساسي هو الوصول بالانتاج الى الطاقة القصوى.

من جانبه، أشار المهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية الى أنه يشرف اليوم بوجوده في اكبر قلعة صناعية في مصر، هذه القلعة التي بنيت وستظل تعمل وتزدهر بفضل جهود ابنائها، قائلا : ” نحن بينكم، ونضع ايدينا في ايديكم لتعود هذه القلعة الى سابق عهدها سواء على المستوى المحلي او العالمي”.

وأضاف :”لقد شعرت بالفخر اليوم وانا ارى منتجات هذه القلعة من النسيج بهذه الجودة العالية والتي تصدر الى الخارج”.

وأشار الى أنه منذ تحمله مسئولية منصب المحافظ كان هناك تكليف واضح من المهندس ابراهيم محلب بتطوير مدينة المحلة، وجار افتتاح المرحلة الثانية من كوبري الشون وتطوير ميدان الشون بالكامل، كما أن هناك حملة رصف كاملة على مستوى المدينة، وقد تم زيادة المبلغ المخصص لتطويرها بقيمة 3 ملايين جنيها، حيث سيتم البدء بتطوير كورنيش المحلة ليكون متنفسا لابنائها، ولن يستغرق هذا المشروع سوى 3 شهور.

وأضاف أيضا أن هناك تركيزا على المناطق العشوائية لتطويرها وتوفير الخدمات بها، كما تم هذا الشهر إطلاق حملة للتخلص من القمامة، وقد قام رئيس الوزراء اليوم خلال زيارته للمدينة بطلب تفقد احد مقالب القمامة، حيث وجه بان تقوم كافة الشركات العاملة في هذا المجال بالانتهاء من التخلص من القمامة في هذا المقلب خلال اسبوع.

وقال المحافظ :” نحاول عمل اعادة هيكلة كاملة لمدينة المحلة، لتعود كما كانت فنحن نفتخر بابناء المحلة ونثق في حرصهم على تحقيق هذا الهدف”.