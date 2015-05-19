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مباحث تموين سوهاج تتحفظ على مصنع شيكولاتة يستخدم مواد منتهية الصلاحية

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مباحث تموين سوهاج تتحفظ على مصنع شيكولاتة يستخدم مواد منتهية الصلاحية مباحث تموين سوهاج تتحفظ على مصنع شيكولاتة يستخدم مواد منتهية الصلاحية
تمكن ضباط مباحث تموين سوهاج برئاسة العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث تموين سوهاج، بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من ضبط محمد ص ع 20 عاما عاما وعمرو ق س خ 18 عاما المسئولان عن إدارة مصنع شيكولاته (...) ويقيمان دائرة قسم أول سوهاج لإدارتهما المصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة، واستخدام مواد منتهية الصلاحية فى عملية التصنيع ومخالفة الاشتراطات الخاصة بترخيص المنشأة.

وتم ضبط "70" كجم بديل زبدة الكاكاو منتهية الصلاحية و "46" أسطمبة شيكولاته تحت التصنيع "و250" عبوة شيكولاته و "5" كرتونة شيكولاته زنة الواحدة 4 كجم و "5" كجم لبن معدل منخفض البروتين و "3" كجم كاكاو قلوى غامق و "5" كجم ألوان ومذاق صناعى، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات باعتبارهما المسئولين عن إدارة المصنع، وتــــم التحفـــــظ علــــــــى المضبوطــــــــات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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