حى العامرية يواصل أعمال صيانة شبكات المياه والصرف الصحى

تابع اللواء خالد محيى الدين، رئيس حى العامرية أول وبالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية أعمال الحملة التنشيطية لقوافل تنظيم الاسرة بقرى النهضة، وهى البيضا مهندسين، وحارس 1، والمسيرى، والوقاد، والمستمرة على مدار يومين وجميع الوسائل تقدم مجانا للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام بتحقيق حياة أفضل للمواطن من خلال تنظيم الأسرة ورفع شعار "صحتك فى تنظيم أسرتك".

فيما تابعت إدارة المتابعة الميدانية بمنطقة عزبة التفتيش لمتابعة أعمال الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى حيث تجرى أعمال إنشاء شبكة صرف بالمنطقة وتم إنشاء عداية للصرف الصحى أسفل خط السكة الحديد بالمنطقة تمهيدا لربط المنطقة بالكامل بشبكة المشروع الالمانى للصرف الصحى.

وأجرت إدارة الصرف الصحى بالحى صيانة شبكة الصرف بمنطقة مساكن مبارك 4 ب، وتم تطهير الـ9 مطابق، وتسليك الخطوط الرئيسية بها، ورفع مخلفات كسر وحجارة من على 6 مطابق.

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